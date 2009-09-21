Литвин: некоторые кандидаты ведут себя так, вроде они уже президенты

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предлагает внести проект постановления о проведении специального заседания парламента с участием руководства государства.

Об этом он сказал на заседании согласительного совета в ответ на предложение лидера фракции Блока Литвина Игоря ШАРОВА о необходимости проведения такого заседания.

В.ЛИТВИН отметил, что он уже неоднократно обращался к руководству государства с таким предложением, но - «реакция нулевая». Он подчеркнул, что «у каждого своя правда». В.ЛИТВИН подчеркнул то, что сначала необходимо разблокировать работу парламента. Он отметил, что необходимо искать пути для этого, поскольку не заводить же «комендатуру, охраняющую Верховную Раду, чтобы она нам разблокировала трибуну». «Ощущение вседозволенности оно просто распирает. Еще же не президенты», - отметил В.ЛИТВИН. По его словам, некоторые кандидаты ведут себя таким образом, поскольку «свои каналы есть, и на них можно сесть и рассказывать стране как нужно жить».

В.ЛИТВИН отметил, что те, кто сегодня пытается заблокировать работу парламента, должны понимать, что, возможно, им придется еще прийти в парламент, когда начнется избирательная кампания, для того, чтобы сказать «что делается в ходе избирательной кампании». «Если одна сторона думает, что она сделает результаты выборов, а все остальные будут дремать, то это очевидно не так», - отметил В.ЛИТВИН.

В.ЛИТВИН предлагает внести проект постановления о проведении специального заседания парламента «с участием всех, кто отвечает за страну». «Если не придут, то это будет публичной демонстрацией своих позиций», - добавил он.