Ярославский будет участвовать в продаже Одесского припортового

Александр ЯРОСЛАВСКИЙ, президент и владелец группы DCH, по-прежнему планирует участвовать в приватизации Одесского припортового завода.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе компании, об этом сегодня заявил президент группы DCH, генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012 А.ЯРОСЛАВСКИЙ, комментируя журналистам свою позицию относительно участия черкасского ОАО «Азот» (входит в состав DCH) в приватизации ОАО «Одесский припортовый завод».

«Меня по-прежнему интересует этот актив, и я планирую участвовать в его приватизации» - заявил А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

Он выразил надежду, что экономическая жизнь страны будет деполитизирована, и это, по его мнению, даст возможность полноценно и эффективно работать частному бизнесу.

«Приватизация ОПЗ - важное и нужное дело для нашей страны, которая все еще достраивает рыночную экономику. В отличие от государства, частный бизнес может навести порядок на таких объектах и обеспечить их эффективную работу. К сожалению, до последнего времени вокруг ОПЗ было слишком много политики и бюрократизма», - сказал А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

При этом он усматривает в деятельности госвласти признаки того, что устранение политического фактора действительно возможно, несмотря на все противоречия и препятствия.

«Я вижу желание власти обеспечить действительно конкурентные и прозрачные условия привлечения инвесторов. Надеюсь, что в ближайшее время фактор политики уйдет окончательно, и приватизационный процесс продолжится в нормальном режиме», - сказал А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом приостановил действие положений постановления Кабинета министров Украины от 3 декабря 2008 г. №1517-р, которыми предусмотрено проведение приватизации ОАО «Одесский припортовый завод".

В свою очередь премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что приватизация ОПЗ состоится в установленные сроки – 29 сентября 2009 года, несмотря на указ Президента.

17 сентября Окружной административный суд Киева по искам Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО и ОАО «Азот» вынес определения, которыми в обеспечение исковых требований запретил Фонду госимущества и конкурсной комиссии осуществлять действия, связанные с продажей госпакета акций ОПЗ.

Справка УНИАН. DCH - одна из крупнейших и наиболее динамично развивающихся бизнес-групп Украины, располагающая активами различной отраслевой принадлежности. Бенефициар - Александр ЯРОСЛАВСКИЙ, влиятельный украинский бизнесмен, входит в ТОП-10 наиболее состоятельных украинцев (по версии журнала «Корреспондент», 2009 г.), генеральный инвестор подготовки Харькова к Евро-2012.

DCH консолидирует большую часть активов одной из старейших ФПГ Украины – Группы «УкрСиббанк». Активы DCH представлены, в частности, промышленными предприятиями, строительными и девелоперскими компаниями, финансовыми учреждениями. С 2007 г. Группа DCH реализует Комплексную программу подготовки Харькова к Евро-2012, которая включаяет реконструкцию ряда объектов спортивной инфраструктуры города (включая стадион «Металлист») и Международного аэропорта «Харьков».