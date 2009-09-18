Тимошенко завтра едет в Одессу

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО завтра осуществит рабочую поездку в Одесскую область.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, премьер примет участие в торжественном открытии нового транспортного путепровода Одесского морского торгового порта.

Глава правительства также ознакомится с работой предприятия, в том числе перспективами его развития.

Кроме того, Ю.ТИОШЕНКО намерена встретиться с представителями СМИ, после чего примет участие в заседании круглого стола с руководителями портов, представителями органов исполнительной власти, сотрудниками местных научно-исследовательских учреждений, занимающихся вопросами развития Одесского порта.

В завершении программы визита Ю.ТИМОШЕНКО выступит с речью на концерте на Куликовом поле.