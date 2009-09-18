Тимошенко завтра едет в Одессу
(программа пребывания)
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО завтра осуществит рабочую поездку в Одесскую область.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской облгосадминистрации.
Согласно сообщению, премьер примет участие в торжественном открытии нового транспортного путепровода Одесского морского торгового порта.
Глава правительства также ознакомится с работой предприятия, в том числе перспективами его развития.
Кроме того, Ю.ТИОШЕНКО намерена встретиться с представителями СМИ, после чего примет участие в заседании круглого стола с руководителями портов, представителями органов исполнительной власти, сотрудниками местных научно-исследовательских учреждений, занимающихся вопросами развития Одесского порта.
В завершении программы визита Ю.ТИМОШЕНКО выступит с речью на концерте на Куликовом поле.