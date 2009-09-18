Тимошенко не давала согласия на назначение новых губернаторов

Управление секретариата Кабинета министров Украины по связям со СМИ уполномочено заявить, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не подписывала представлений на назначение Виктора ВАКАРАША председателем Киевской областной государственной администрации и Владимира МОВЧАНА - председателем Кировоградской областной государственной администрации.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со средствами массовой информации секретариата Кабинета министров Украины.

«Кроме того, документы на назначение еще 14 председателей районных государственных администраций также не согласовывались правительством», - отмечается в заявлении.

Как также подчеркивается в документе, “правительство на своих заседаниях не обсуждало эти кандидатуры, соответствующие кадровые вопросы не включались в повестку дня, и решения не были приняты”.

«Поэтому, сделав вышеуказанные назначения, Президент Украины допустил грубые нарушения Конституции», - заявляет секретариату КМУ и добавляет, что “гарант Конституции не должен нарушать Основной Закон Украины, на страже которого должен стоять”.

Как сообщал УНИАН, должность председателя Киевской ОГА оставалась вакантной после назначения Веры УЛЬЯНЧЕНКО главой Секретариата Президента 19 мая. 22 июля Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что правительство предложило Президенту назначить на должность губернатора Киевской области мэра города Украинка (Киевская обл.) Павла КОЗЫРЕВА.

27 июня 2009 года Президент освободил Василия МОЦНОГО от должности председателя Кировоградской облгосадминистрации за ненадлежащее выполнение требований статьи 119 Конституции Украины относительно обеспечения законности и правопорядка, соблюдения прав и свобод граждан.

Сегодня, 18 сентября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своими указами назначил В.ВАКАРАША председателем Киевской облгосадминистрации и В.МОВЧАНА - председателем Кировоградской облгосадминистрации.