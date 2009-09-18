Луценко предложил украинцам самим охранять соискателей шапки Мономаха

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что во время предвыборной президентской кампании милиция «будет тщательно» охранять только «троих государственных лиц»: Президента Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО и председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал на пресс-конференции сегодня в Донецке.

«Кандидатов в Президенты хватит и без меня - и умных, и других. По моему предчувствию, их будет не менее четырех десятков», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, такое большое количество кандидатов для него, как министра внутренних дел Украины, является «тревожным сигналом - потому что приезд каждого из них, как охраняемой личности, будет отвлекать достаточно большое количество милиции».

Глава МВД отметил, что во время визита охраняемых, согласно закону о государственной охране лиц, в области каждый раз отвлекается от 500 до 1200 работников милиции, но «сегодня, к счастью, таких охраняемых лиц три - Президент, премьер-министр и глава Верховной Рады». Всех остальных кандидатов в Президенты, по мнению Ю.ЛУЦЕНКО, милиция не может обеспечить такой охраной в ущерб службе по охране безопасности рядовых граждан.

«Как только их (кандидатов в Президенты – УНИАН) станет большое количество, и Управление Государственной охраны будет требовать от нас усиленной охраны каждого из них, конечно, это будет сложно, - объяснил министр. - Я считаю, что мы должны выставлять на охрану столько, сколько нам это позволяет оперативная обстановка. Потому что охрана лиц, которые мечтают получить «шапку Мономаха», не является более важной, чем охрана улиц, жилых домов, безопасности украинских граждан».

Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что для охраны кандидатов будет выделено столько правоохранителей, сколько милиция сочтет возможным. «Я сегодня поставил задание – публично, открыто, я этого не скрываю – выделять на охрану кандидатов в Президенты столько (правоохранителей), сколько мы можем выделить. Подразделение «Беркут», как оперативный резерв милиции, но не отрывать от работы ни участкового, ни следователя, ни уголовный розыск, ни тех, кто борется с экономическими преступлениями», - отметил он.

«Мы будем тщательно, массово охранять только высших должностных лиц государства. Всех остальных искателей власти, с моей точки зрения, должен охранять украинский народ, а мы будем стоять в стороне и в случае чего сразу поможем», - заключил глава МВД.