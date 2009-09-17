Азаров расскажет о лицемерии Тимошенко и пустых обещаниях

17 сентября, в 14.00 в пресс-центре Партии регионов в "Зоряном" состоится брифинг народного депутата Украины, министра финансов в оппозиционном правительстве Николая АЗАРОВА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, тема брифинга: «Проект бюджета от ТИМОШЕНКО: лицемерие и пустые обещания».

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