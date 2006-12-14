В депутатских командах СПУ и ПР - замена

Центральная избирательная комиссия своим постановлением признала избранными народными депутатами Украины во многомандатном общегосударственном избирательном округе Андрея СОКОЛА, члена Партии регионов, включенного в избирательный список кандидатов в народные депутаты Украины от этой партии под № 204, и Михаила МЕЛЬНИЧУКА, члена Социалистической партии Украины, включенного в избирательный список кандидатов в народные депутаты Украины от этой партии под № 38.

Такое решение было принято сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии, которое провел ее председатель Ярослав ДАВЫДОВИЧ, сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.

Своим другим постановлением ЦИК зарегистрировала народного депутата Украины М.МЕЛЬНИЧУКА. Он получит временное удостоверение установленного образца.

Признанный избранным народным депутатом А.СОКОЛ будет зарегистрирован на одном из ближайших заседаний комиссии.

Как известно, Верховная Рада Украины постановлением от 14 декабря 2006 года досрочно прекратила полномочия народных депутатов Виктора КОРЖА (Партия регионов) и Василия ЦУШКО (Социалистическая партия Украины).