Ющенко подтвердил: Черноморский флот никто не выгонит до 2017

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что Украина и Россия смогут урегулировать все вопросы, связанные с пребыванием на территории нашего государства Черноморского флота РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в “Украинском доме”.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что позиция Украины в этом вопросе четкая и ясная: Украина будет придерживаться выполнения соглашений, в соответствии с которыми Черноморский флот останется в нашем государстве до 2017 года.

«Это одна правда, и спекуляции вокруг этого вопроса вредят нашим интересам», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО отметил, что существует много проблем, и потому он договорился с Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ создать по этому вопросу комиссию (подкомитет Межгосударственной комиссии Ющенко-Путин), цель которой - привести в соответствие с действующими соглашениями условия пребывания Черноморского флота в Украине.

Президент напомнил, что на сегодняшний день остаются неурегулированными вопросы использования ЧФ 132 земельных участков, существует 170 дискуссионных моментов по объектам недвижимости, очень сложным является вопрос передачи радиочастот, навигационных сооружений.

В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что эти вопросы будут урегулированы через открытый и честный диалог двух стран.

В то же время, Президент напомнил, что в соответствии с Конституцией Украины на территории государства не могут находиться воинские формирования других стран. «Это две правды, при которых мы вынуждены жить», - сказал он.