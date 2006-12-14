Защищать Курочкина взялись иностранные адвокаты

К защите российского бизнесмена Максима КУРОЧКИНА, который был задержан 20 ноября в Киеве по обвинению в вымогательстве, наряду с украинскими адвокатами подключились адвокаты из России, Германии и Чехии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава президиума консорциума адвокатов «Мирзоев, Мостовой и партнеры» Сергей МИРЗОЕВ.

По его словам, международный коллоквиум адвокатов, в который также входят Михаэль ХОЕНДАЛЬ (Германия), Петрак ЮРАК (Чехия), в течение последних двух, изучив материалы уголовного дела М.КУРОЧКИНА, пришли к выводу, что данное дело надумано и не имеет под собой реальных судебных перспектив.

«Реальные перспективы осуждения М.КУРОЧКИНА по этим фактам (которые вменяются ему в уголовном деле – УНИАН) не существует», - сказал С.МИРЗОЕВ.

Он также отметил, что у участников коллоквиума создалось мнение о произволе, «царившем при задержании и аресте М.КУРОЧКИНА».

По мнению адвокатов-участников коллоквиума, предъявленное М.КУРОЧКИНУ обвинение «носит произвольный, а иногда смехотворный характер, фабула обвинения полна противоречий и несуразиц».

Помимо этого, участники коллоквиума отмечают существование явно «политического контекста», который, по их мнению, прочно связан с арестом и с уголовным преследованием М.КУРОЧКИНА.

Как считают адвокаты арестованного, прежде всего, появление уголовного дела в отношении их подзащитного связано с тем, что на выборах Президента в 2004 году, он «активно агитировал за те политические силы, которые противостояли нынешнему Президенту Украины».

В то же время, адвокаты М.КУРОЧКИНА убеждены, что к появлению уголовного дела против М.КУРОЧКИНА был непосредственного причастен экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

По словам С.МИРЗОЕВА, коллоквиум, изучив материалы дела М.КУРОЧКИНА, пришел к выводу и отметил «весьма вероятную связь этого дела с интересами экс-министра МВД Ю.ЛУЦЕНКО».

В то же время, отвечая на вопросы журналистов, в чем именно заключаются эти интересы, адвокаты не смогли дать вразумительных пояснений.

Кроме того, они также не ответили на вопросы, касающиеся того, что мешало М.КУРОЧКИНУ приехать в Украину для дачи пояснений относительно возбужденного против него уголовного дела.

В то же время адвокаты указали на тот факт, что в одной из сентябрьских программ «Свобода слова» на канале ICTV Ю.ЛУЦЕНКО, вступая в полемику с М.КУРОЧКИНЫМ, пригласил его в Украину для того, чтобы расставить все точки над «і» в уголовном деле.

Вместе с тем, отвечая на один из вопросов, С.МИРЗОЕВ ответил, что по информации адвокатов, 20 ноября М.КУРОЧКИН ехал в Украину для окончательного разрешения конфликта, который возник вокруг днепропетровского рынка «Озерка».

В то же время адвокат оговорился, что, по последним сведениям защиты, конфликт вокруг «Озерки» был исчерпан до приезда М.КУРОЧКИНА.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября М.КУРОЧКИН был задержан в международном аэропорту «Борисполь» по постановлению Голосеевского райсуда Киева. По данным начальника Национального центрального бюро Интерпола в Украине Кирилла КУЛИКОВА, М.КУРОЧКИН подозревается в причастности к совершению двух преступлений.

23 ноября Голосеевский райсуд Киева избрал меру пресечения для М.КУРОЧКИНА - содержание под стражей сроком на два месяца.

30 ноября Апелляционный суд Киева отказал в удовлетворении жалобы адвокатов М.КУРОЧКИНА на постановление Голосеевского райсуда и принял решение оставить его под стражей.

1 декабря ВР проголосовала за отставку Ю.ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел и назначила на эту должность лидера фракции СПУ Василия ЦУШКО.