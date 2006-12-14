Тимошенко думает, что Черновецкий сам ломал стулья и микрофоны

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО опровергла заявление Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО о том, что оппозиционные депутаты повредили оборудование в зале Киевсовета.

Об этом она заявила вчера в эфире «5-го канала».

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, антураж в сессионном зале Киевского городского совета, продемонстрированный вчера представителям СМИ Киевским городским председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ, создан командой мэра для дискредитации оппозиции. Оппозиция в зале ничего не ломала, а только блокировала трибуну и президиум.

«Все эти сломанные стулья, микрофоны, компьютеры - это антураж, который уже после нашего ухода был устроен командой ЧЕРНОВЕЦКОГО», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, добавив, что свидетелями этого являются журналисты, которые в то время были в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, вчера Л.ЧЕНОВЕЦКИЙ заявил, что 12 декабря во время блокирования сессии Киевского городского совета оппозиционные депутаты, в том числе и народные депутаты, сломали оборудования в зале заседаний на несколько десятков тысяч гривен.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ показал журналистам два вырванных микрофона в президиуме Киевсовета, рассказал, что повреждены компьютеры, и продемонстрировал разбросанные по залу и президиуму стулья.