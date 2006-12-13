Секретариат отреагировал на заявление Кабмина

Секретариат Президента Украины считает неконструктивным и абсолютно политизированным заявление Кабинета Министров о ситуации с государственным бюджетом Украины.

Об этом УНИАН сообщили в официальном интернет-представительстве Президента Украины.

“К сожалению, правительство не прислушивалось к позиции Президента Украины, общественности и своим политическим соратникам. Вместо того, чтобы учесть высказанные ими конструктивные предложения, Кабинет Министров придал рабочему процессу по совершенствованию проекта государственного бюджета политический окрас”, считают в Секретариате Президента.

Как подчеркивают в Секретариате, Президент Украины является гарантом Конституции, прав и свобод граждан, и, выполняя свой долг, он был обязан обратить внимание Кабинета Министров на ряд принципиальных моментов в социальной части государственного бюджета, которые прямо касаются интересов украинского народа. “Прежде всего, речь шла о расчете прожиточного минимума и минимального размера заработной платы. Недопустимо, чтобы 12 миллионов украинских пенсионеров ежемесячно недополучали пенсионное обеспечение”, - подчеркнули в Секретариате.

Секретариат Президента обращается к членам правительства с призывом прекратить политические спекуляции вокруг бюджетного процесса и учесть замечания, защищающие интересы украинских граждан. Это не только убеждение Президента, но и требование украинского общества – выполнить обещания, данные в предвыборных программах партий теми политическими силами, которые сегодня как раз и составляют Кабинет Министров Украины, подчеркнули в Секретариате.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины сегодня обнародовал заявление, в котором оценил возвращение закона о государственном бюджете на 2007 год в парламент как действия, “направленные на политическую дестабилизацию в государстве и спровоцированные иллюзией возможного роспуска Верховной Рады Украины и назначения досрочных парламентских выборов”.

В свою очередь Президент Виктор ЮЩЕНКО посоветовал «всем отложить эмоции, «лихорадочные» оценки также оставить у себя дома и находить компромиссы по урегулированию этого вопроса в ближайшие дни». «Мое вето касалось принципиальных вопросов – размера минимальных пенсий и зарплат. Такого в нашем бюджетном процессе еще не было», – подчеркивает В.ЮЩЕНКО.