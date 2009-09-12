Яценюк: войны Украины и России не будет, но есть иные средства

Лидер общественной инициативы «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК считает маловероятной возможность возникновения вооруженного конфликта между Украиной и Россией.

Такое мнение он выразил в эфире программы «Шустер Live» на телеканале «Украина».

«Это очень низкая степень. Ее практически нет...Военный конфликт как таковой из области фантастики», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Вместе с тем он заметил на сегодня государства имеют возможность влиять друг на друга иными средствами. «В первую очередь, - через финансы, во-вторых, – через энергетические ресурсы, в-третьих, - через так называемые сферы влияния», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его мнению, Украина всегда должна быть готова к тому, что Россия будет применять такие средства в двустороннем диалоге.

«Для того, чтобы предотвратить это, мы должны противопоставиться, но противопоставить реальные вещи, которые идут не на какую-то иллюзорную интеграцию», - добавил лидер «Фронта перемен».