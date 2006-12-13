Папиев намекнул, что Ющенко накажет пенсионеров

В случае несвоевременного принятия государственного бюджета на 2007 год финансирование социальных выплат (пенсий, субсидий и льгот) после 1 января будет осуществляться в объеме 1/12 части от уровня аналогичных расходов в 2006 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр труда и социальной политики Михаил ПАПИЕВ сегодня на брифинге для журналистов.

«Бюджетный кодекс Украины предусматривает, что в случае непринятия бюджета на следующий год финансирование осуществляется по временной росписи в объеме 1/12 части от расходов бюджета предыдущего года», – сказал М.ПАПИЕВ.

Министр уточнил, что эта законодательная норма касается также и финансирования пенсий, субсидий и льгот. «Это означает, что с 1 января на финансирование этих выплат будет выделено 1/12 часть из расчета 3,4 млрд. грн., предусмотренных на эти цели в бюджете 2006 года. А мы в бюджете на следующий год предложили увеличить эти расходы до 8,9 млрд. грн.», - пояснил он.