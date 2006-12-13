Тимошенко кажется, что не хватает только Кучмы

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО расценивает последние кадровые назначения в Кабинете министров как реванш команды бывшего Президента Леонида КУЧМЫ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам.

«Все новые назначения являются свидетельством того, что идет полный реванш команды бывшего Президента КУЧМЫ», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в правительстве появляются лица, которые «олицетворяют тот, прежний режим». «Я думаю, что после последних кадровых назначений осталось только вернуть самого КУЧМУ к власти, и тогда уже будет подведена логическая черта», - сказала лидер БЮТ.

По ее словам, сегодняшнему Кабинету министров и антикризисной коалиции трудно без руководства Л.КУЧМЫ, поскольку они ничего не могут поделить из-за постоянных конфликтов. «Когда-то был отец и он делил: тебе этот кусок, а тебе - этот», - сказала она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что для недопущения ухудшения ситуации необходимо сделать все для отмены конституционной реформы и проведения досрочных выборов в Верховную Раду.