Фонд Конрада Аденауэра празднует 15-летие своей работы в Украине и организовывает конференцию на тему: «Основные ценности правогосударственной и демократической политики».

Конференция состоится 11 сентября по адресу: ул. Ярославов Вал, 22 (Radisson SAS Hotel). Начало – в 9.00, начало регистрации - в 08:30.

Начиная с 1994 года, Фонд Конрада Аденауэра проводит активную политическую деятельность в стране и поддерживает Украину в развитии демократического и плюралистического правового государства, сопровождает ее на пути европейской и евроатлантической интеграции и способствует распространению концепции социальной рыночной экономики. Офис Фонда в Киеве является «платформой» для обмена между политикой, наукой, общественным обществом, религией, экономикой и средствами массовой информации. Важной составляющей работы является также межконфессиональный диалог и поддержка молодых политиков.

Темы, которые будут обсуждаться на конференции, касаются направлений работы Фонда Конрада Аденауэра в Украине:

укрепление демократии через партии и демократические институции;

работа с молодыми политиками – взнос в смену поколений и ценностей;

европейская интеграция Украины – приобщение к сообществу ценностей ЕС.

В конференции вместе с сотрудниками и партнерами Фонда Конрада Аденауэра примут участие Роман БЕЗСМЕРТНЫЙ, Юрий ПАВЛЕНКО, Олег РЫБАЧУК и Павел КЛИМКИН.

Телефон для справок: 8(050)594-59-79, тел./факс +38(044)492-74-43.