Пресс-конференция Костя Бондаренко «Украина на старте президентской кампании»

В пятницу, 11 сентября 2009 года, в 11.00 в ИА «Новый мост» (г. Днепропетровск) состоится пресс-конференция директора Института Горшенина, шеф-редактора газеты «Левый берег», политолога Костя БОНДАРЕНКО на тему: «Украина на старте президентской кампании».

В этот же день, в 14.00 в ИА «Новый мост» состоится мастер-класс К.БОНДАРЕНКО для руководителей городских и областных СМИ на тему: «Современная политическая ситуация в Украине: основные тенденции».

Контакт для СМИ: 8 (050)363-02-16.

Адрес ИА «Новый мост»: г. Днепропетровск, ул. Комсомольская 40-б.