ПР готова помочь водителю BMW, попавшем в ДТП с кортежем Тимошенко

В Партии регионов заявляют, что возьмут под контроль расследование ДТП с участием автомобильного кортежа премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

В частности, пресс-служба приводит заявление народного депутата от ПР, министра внутренних дел в Оппозиционном правительстве Николая ДЖИГИ о том, что расследование обстоятельств ДТП с участием автомобильного кортежа премьер-министра на Днепровском спуске в г. Киеве должно происходить в условиях гласности, и что недопустимо еще до решения суда заявлять о виновности одной из сторон конфликта.

«Партия регионов не допустит, чтобы рассмотрение этого дела в суде превратилось в формальность с заранее известным результатом. Мы возьмем под контроль расследование обстоятельств ДТП, и при необходимости окажем юридическую поддержку человеку, которого еще до решения суда работники ГАИ определили, как виновника этого дорожно-транспортного происшествия», - заявил Н.ДЖИГА.

Справка УНИАН. Некоторые СМИ, среди которых газета «Сегодня» и Интернет-издание «Украинская правда», писали о ДТП, в которое 28 августа с. г. попал кортеж премьера Ю.ТИМОШЕНКО. По их информации, столкновение произошло между основной машиной, в которой обычно ездит премьер, и автомобилем сопровождения. Самой Ю.ТИМОШЕНКО в машине не было. Тем не менее, ее кортеж в тот день возвращался из аэропорта на высокой скорости и с «мигалками». По версии ГАИ, спровоцировал ДТП водитель BMW, однако последний утверждает, что правил не нарушал и не мог спровоцировать аварию. Водитель также рассказал УП, что у него отобрали права и теперь пытаются сделать виновным в данном ДТП.