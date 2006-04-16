Откроется выставки современного религиозного искусства Румынии

16-00 - Состоится презентация выставки современного религиозного искусства Румынии, посвященная празднику Пасхи. Организаторы - Министерство иностранных дел Украины, Посольство Румынии в Украине, Национальная комиссия Украины по делам ЮНЕСКО, Национальная комиссии Румынии по делам ЮНЕСКО. Выставка будет экспонироваться в выставочном зале “Хлибня” (Национальный заповедник “София Киевская”, ул.. Владимирская, 24).

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