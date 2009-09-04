Бондарь знает, где находятся матрацы некоторых кандидатов в Президенты

Председатель Днепропетровской областной государственной администрации Виктор БОНДАРЬ считает, что во время избирательной кампании в Украину деньги «будут приплывать пароходами, самолетами и через банковскую систему, и именно в валюте». По его словам, до 1 млрд. долларов «придет» только от основных кандидатов на пост Президента Украины.

Такое мнение В.БОНДАРЬ высказал в интервью ИА «Новый Мост», отвечая на вопрос, не отразится ли негативно на курсе гривни то, что политические партии будут вкладывать свои капиталы в предвыборные кампании.

«Не отразится, - убежден Днепропетровский губернатор. - Наоборот – из-за границы начнут доставать спрятанные ранее деньги. Думаю, большинство политических игроков, которых мы увидим, будут финансироваться не на средства, которые сегодня зарабатывают, а на средства, которые когда-то были отложены «в матрацы». А они у некоторых кандидатов находятся не в нашей стране. Поэтому во время избирательной кампании деньги к нам будут приплывать пароходами, самолетами и через банковскую систему, и именно в валюте».

В.БОНДАРЬ считает, что «мы увидим приток в 500–700 млн., а может – и до 1 млрд. долларов только от основных кандидатов, участвующих в избирательной гонке».

По его словам, «особенно сильным будет приток со стороны оппозиции, за «спиной» которой – финансы, крупные промышленные группы, и которая будет понимать, что это последний день Помпеи, когда «или пан или пропал»: или тратиться, или уходить в небытие».