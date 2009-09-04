Москаль объяснил, зачем украинцу второй паспорт: чтобы было, куда бежать

Начальник Главного управления МВД Украины в Крыму – заместитель министра внутренних дел Геннадий МОСКАЛЬ считает несовершенным закон Украины о гражданстве, поскольку он не предусматривает никаких санкций за получение двойного гражданства. Об этом Г.МОСКАЛЬ заявил в интервью еженедельнику «Левый берег ».

В частности, комментируя тот факт, что в Крыму масса людей имеют два паспорта: украинский и российский, и отвечая на вопрос, какими инструментами можно контролировать и выявлять такие факты, Г.МОСКАЛЬ сказал: «Нет таких инструментов. Наш закон о гражданстве совершенно не годится – в Конституции Украины двойное гражданство запрещено, но никаких санкций против этого ни один закон не предусматривает, и проконтролировать это невозможно. О двойном гражданстве сейчас говорят все кому не лень, но никто еще гражданина Украины в Крыму не задержал с российским паспортом».

В то же время, начальник крымской милиции убежден, что «политиков должны беспокоить не российские паспорта, а пророссийские настроения. Те, кто кричит в Крыму против Украины, – все члены пророссийских организаций, но все как один при этом являются гражданами Украины». При этом Г.МОСКАЛЬ считает, что второй паспорт «люди берут не из политических, а из меркантильных соображений, чтобы было, куда бежать в случае чего».

Как сообщал УНИАН, 19 августа 2009 года Кабинет министров Украины назначил народного депутата от НУ-НС Г.МОСКАЛЯ начальником Главного управления МВД Украины в Крыму – заместителем министра внутренних дел страны.

Г.МОСКАЛЬ уже работал на этих должностях в 1997-2000 годах.