Янукович считает нецелесообразной приватизацию ОПЗ

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает нецелесообразной приватизацию Одесского припортового завода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в прямом эфире Одесской областной государственной телерадиокомпании.

Лидер Партии регионов отметил, что нецелесообразно это делать «в таких условиях, в которых мы сейчас живем, что-либо приватизировать, когда на мировом рынке упала конъюнктура цен».

По его словам, на вопрос о том, выгодно ли сегодня проводить такую приватизацию ответ один: «однозначно нет».

Он подчеркнул, что Президент Украины и правительство должны помнить об ответственности за ту политику, которая проводиться ими.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества 15 июля т.г. объявил конкурс по продаже 99,567% государственного пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод». Начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс состоится через 75 дней после его объявления.

Справка УНИАН. ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине, специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.