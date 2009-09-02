Литвин прогнозирует, что Рада в пятницу снова будет толочь воду в ступе

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что внеочередное заседание парламента 4 сентября будет безрезультатным.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, об этом В.Литвин заявил во время встречи с главой государства Виктором ЮЩЕНКО.

Спикер считает, что в вопросах повышения минимальной заработной платы и прожиточного минимума правительственные и оппозиционные фракции в действительности не ищут компромисса, и используют эти законопроекты в популистских целях для срыва работы парламента.

“Как и ожидалось, у нас состоялось только утреннее заседание”, - сказал В.ЛИТВИН.

Так же скептически он оценил инициативу фракции БЮТ созвать внеочередное заседание парламента.

“Я думаю, это ничего не даст, потому что радикализм со стороны Партии регионов не уменьшается”, - констатировал председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября Верховная Рада отказалась принять во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2009 год (о повышении размера прожиточного минимума и размера минимальной заработной платы).

За законопроект, на принятии которого настаивала фракция Партии регионов, проголосовали 200 народных депутатов из 385, зарегистрированных в сессионном зале.

Сразу же после этого фракция Партии регионов заблокировала трибуну и президиум Верховной Рады.

Также “регионалы” заявили, что зарегистрируют новый законопроект относительно повышения социальных стандартов.

На 4 сентября запланировано проведение внеочередного заседания ВР. Подписи депутатов в поддержку его проведения собирала фракция БЮТ. Как сообщил депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО, внеочередное заседание будет посвящено исключительно рассмотрению законопроектов, касающихся местного самоуправления.