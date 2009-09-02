Янукович забрал главного регионала Крыма в центральный штаб

Политсовет Партии регионов удовлетворил заявление народного депутата Украины Василия КИСЕЛЕВА и перевел его с должности председателя Крымской республиканской организации партии на руководящую должность в Центральный штаб.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, временно обязанности председателя Крымской республиканской организации Партии регионов поручено исполнять Алексею БОЯРЧУКУ.

Как передает корреспондент УНИАН, секретарь горсовета Ялты А.БОЯРЧУК является лидером Ялтинской городской организации Партии регионов и одним из трех первых заместителей председателя Крымской организации ПР.

В.КИСЕЛЕВ написал заявление с просьбой приостановить его полномочия по руководству организацией в Крыму. В период президентских выборов он будет возглавлять один из департаментов в Центральном штабе Партии регионов.

«Как посчитали политсовет и лидер партии (Виктор ЯНУКОВИЧ), я больше пользы принесу, работая в Центральном штабе. Я написал собственноручно заявление о временном – до 18 января 2010 года – приостановлении полномочий руководства в крымской организации», – сообщил В.КИСЕЛЕВ сегодня по телефону корреспонденту УНИАН.

Комментируя информацию СМИ со ссылкой на источники в партии о том, что он больше не вернется на должность руководителя крымской парторганизации, В.КИСЕЛЕВ заявил: «Скажу коротко – не дождутся, что это будет!».