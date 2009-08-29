1 сентября начнется с урока крымского патриотизма

В Крыму в очереди в детские сады стоят более 13 тыс. детей.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь председателя Верховной Рады Крыма Анатолия ГРИЦЕНКО Алла ГОРЕВА, об этом спикер парламента автономии сказал на расширенном заседании коллегии Министерства образования и науки автономии.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что рождаемость на полуострове повышается, а это значит, что задача №1 – обеспечение местами в детсадах всех нуждающихся,

Сегодня очередь в детсады в Крыму составляет 13 тысяч 356 человек, уточнила пресс-секретарь спикера.

«Мы должны вместе думать, как обеспечить образовательный процесс, начиная с дошкольного воспитания», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.

А.ГОРЕВА также сообщила, что для 17 тысяч первоклассников крымских школ прозвучит первый школьный звонок.

В День знаний во всех общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях автономии пройдут первые уроки (лекции) по теме: «Мы - крымчане». По словам А.ГРИЦЕНКО, этот урок станет началом работы «по воспитанию у юных крымчан и учащейся молодежи крымского патриотизма и любви к своей малой родине».