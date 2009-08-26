Завтра в 12.00 Кость Бондаренко презентует ИА «Мост-Одесса»

В четверг, 27 августа 2009 года, в 12.00 в пресс-центре Одесского филиала Киевского института проблем управления имени Горшенина состоится открытие информационного агентства «Мост-Одесса». В рамках открытия ИА «Мост-Одесса» состоится пресс-конференция директора Института Горшенина, политолога Костя БОНДАРЕНКО.

Также 27 августа в 14:00 в ИА «Мост-Одесса» пройдет лекция К.БОНДАРЕНКО на тему: «Современная политическая ситуация в Украине: основные тенденции» и мастер-класс шеф-редактора интернет-портала «Левый берег» (www.lb.com.ua) Сони КОШКИНОЙ на тему: «Специфика профессиональной деятельности журналиста в период предвыборной кампании».

К участию приглашаются представители СМИ: главные редакторы, руководители изданий, редакторы отделов политики. Участие – бесплатно.

На следующий день, 28 августа, в 14.00 в информагентстве «Мост-Одесса» состоится мастер-класс директора Института Горшенина, шеф-редактора газеты «Левый берег» К.БОНДАРЕНКО на тему: «Современная политическая ситуация в Украине: основные тенденции». К участию в мастер-классе приглашаются представители областных СМИ: главные редакторы, руководители областных средств массовой информации, редакторы отделов политики областных СМИ. Участие – бесплатно.

Регистрация участников проходит до 18:00 27 августа. Контакт для СМИ: 8 (048)785-52-39, 8(048)785-52-40.

Адрес Одесского филиала Института Горшенина и ИА «Мост-Одесса»: г. Одесса, ул. Ланжероновская, 5.