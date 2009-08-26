Москаль: в Крыму есть люди, наглости которых даже я удивляюсь

В ближайшее время следует ожидать громких уголовных дел в отношении высокопоставленных крымских чиновников. Об этом в интервью изданию "Коммерсант-Украина"заявил новый руководитель Главного управления МВД в Автономной республике Крым Геннадий Москаль. "Силовикам тут хватит работы надолго", - считает главный милиционер Крыма.

" Знаете, Крым уникальный в этом плане регион. В Советском Союзе был так называемый "синдром завскладом" – заведующий складом всегда получал самую маленькую зарплату, рублей 70, никогда не ходил в отпуск, но все рвались на эту должность. И текучка кадров на этой должности была колоссальная: одного посадят – сразу же приходит другой, и его тоже через некоторое время сажали. Так и в Крыму: бандит обязательно лезет в политику, как раньше – в заведующие складом. Если в некоторых регионах партийные вожди пытаются не допустить таких людей к власти, как-то следят за чистотой своих рядов, то тут все наоборот: чем человек хуже, чем больше на нем клейм, тем выше у него должность и место в партийном списке. Это ненормально, и Крым необходимо от этого лечить. Терапия тут уже не поможет, необходимо лечение исключительно хирургическим методом", - уверен Москаль..

Утвердительно отвечая на вопрос об открытии громких уголовных дел, начальник крымской милиции сказал: "Тут есть люди, наглости которых даже я удивляюсь, хотя за свою милицейскую карьеру успел многое повидать. Вроде бы уже все нормально было в конце 90-х, а сейчас опять повылазили откуда-то. Им голову отрубишь, а отрастают три – как у Змея Горыныча". Но конкретные фамилии Москаль назвать отказался: "Следите за милицейскими сводками".