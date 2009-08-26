Посол говорит, что "дипломатическая война" Украины и России закончена

Конфликт между Украиной и Россией вокруг высылки дипломатов исчерпан.

Об этом заявил посол Украины в России Константин ГРИЩЕНКО в эфире «5-го канала», сообщает «Украинская правда».

«Я считаю, что страница перевернута. Это, кстати, любимая фраза российских высоких представителей после такого рода ситуаций, которые возникают в отношениях с другими государствами», - сказал он.

«Считаю, что лучше, чтобы такого не было. Мы не должны на этом сосредотачиваться. Это часть, очень неприятная, нашего сосуществования», - отметил К.ГРИЩЕНКО, выразив убеждение, что конфликт исчерпан.

Отвечая на вопрос, изменятся ли отношения между Украиной и РФ после президентских выборов, К.ГРИЩЕНКО заявил: «Я убежден, что ни один руководитель Украины, когда он пройдет все этапы испытаний, связанных с выборами, не может себе позволить отход от базовых принципов».

«Более того, это не будет в его интересах, это не будет соответствовать его политическому будущему, которое формулирует он сам себе. Любой Президент будет думать, что он хозяин этого государства. Хозяин в хорошем смысле», - сказал посол.

«Нас будут уважать, в том числе и в России, только тогда, когда мы внутренне будем способны определять наше поведение, исходя из собственных интересов, а не потому что кто-то что-то о нас думает», - считает он.

Кроме того, К.ГРИЩЕНКО прокомментировал заявление Следственного комитета при прокуратуре РФ об участии украинских военнослужащих и активистов УНА-УНСО в грузино-российском конфликте в августе прошлого года.

Посол выразил убеждение, что заявления об участии украинцев в конфликте на Кавказе - либо свидетельство непрофессионализма, либо заказные.

«Прокуратура должна апеллировать к фактам. А факты утверждают совершенно противоположное. Если они есть, так нужно доводить до нашей стороны», - подчеркнул он.

«А то что выносится в публичную плоскость таким образом – это свидетельство того, что или там работают непрофессионалы, или этот заказ», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

«По этому поводу я имел встречу в МИД РФ, и об этом я достаточно четко и прямо заявил. Мы любые обвинения должны подкреплять фактами. Прокуратура не может, любого государства, просто заявлять о том, что она держит у себя в кармане неизвестно что, неизвестно каким образом, и выбрасывать это в пространство», - отметил К.ГРИЩЕНКО.

Он отметил, что «это шаг который не способствует улучшению или просто поддержанию в нормальном состоянии отношений (Украины и России)».

Как сообщал УНИАН, в начале августа между Украиной и Россией возник дипломатический скандал. Появилась информация о том, что Киев рекомендовал Москве прекратить выполнение полномочий советника Посольства РФ в Украине Владимира ЛЫСЕНКО, который уже покинул Украину, и генконсула РФ в Одессе Александра ГРАЧЕВА.

В МИД РФ выразили по этому поводу возмущение. Послу Украины сообщили, что российская сторона предлагает украинской стороне досрочно завершить миссию генконсула Украины в Санкт-Петербурге Наталии ПРОКОПОВИЧ и одного из советников Посольства Украины в Москве.

Позже МИД Украины прекратил решение о высылке А.ГРАЧЕВА до «зеркального ответа» России по генконсулу Украины в Санкт-Петербурге.