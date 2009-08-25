Ющенко вынес на всенародное обсуждение свой проект Конституции

Президент Виктор Ющенко подписал указ о вынесении на всенародное обсуждение внесеннного им в Верховную Раду проекта Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины».

“Учитывая, что по Конституции Украины носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ, народу принадлежит исключительное право определять и изменять конституционный строй в государстве, с целью обеспечения всестороннего обсуждения предложений относительно системного обновления конституционного регулирования общественных отношений в Украине, руководствуясь статьями 5, 38, 69 и 102 Конституции Украины”, глава государства хочет определить позиции граждан Украины относительно основных положений проекта.

Президент постановил обнародовать проект Закона в информационном бюллетне «Официальный вестник Президента Украины», а также предложить печатным средствам массовой информации опубликовать документ для как можно более широкого ознакомления граждан Украины с его положениями.

Согласно указу всенародное обсуждение проекта Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины» должно пройти до 1 декабря 2009 года.

Указ Президента обнародован сегодня на официальном сайте главы государства.