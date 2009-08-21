Закон о выборах Президента написан политиками для себя

Новый закон о выборах Президента Украины, ветированный действующим главой государства Виктором ЮЩЕНКО, учитывает интересы исключительно политических сил и полностью игнорирует избирательные права граждан.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили отечественные эксперты по избирательному законодательству.

“В экспертной среде дискуссии нет – большинство специалистов по избирательному праву, которые уже не один год занимаются выборами в Украине, сходятся на том, что данный закон политики писали абсолютно под себя, игнорируя при этом права избирателей, в том числе и конституционные”, - сказал председатель Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО.

По его мнению, об этом свидетельствует как само содержание закона, так и то, как быстро и кулуарно его принимали – без вывода независимых экспертов, без достаточного обсуждения и без учета конструктивных поправок, предложенных во время голосования в Верховной Раде.

“Данный закон является шагом назад в вопросе обеспечения избирательного права и избирательного процесса”, - оценил законодательный акт председатель совета “Лаборатории законодательных инициатив” Игорь КОГУТ. При этом он заметил, что законодательство о выборах в парламент “на голову лучше” и к тому же признано международными организациями.

С учетом всех норм, которые ограничивают волеизъявление граждан, И.КОГУТ отметил, что возникает вопрос, каким является украинский парламент: “Или это представительский орган, который представляет большинство избирателей Украины, или чьи-то корпоративные интересы?”. На сегодня, считает он, в парламенте преобладают корпоративные политические интересы и никто не обращает внимания “не только на 46 миллионов граждан, а, по крайней мере, на 36 миллионов тех, которые должны отдать свои голоса”.

“О данном законе трудно говорить без эмоций, по крайней мере, тяжело поверить, что не последние в нашей стране юристы под этим поставили свои подписи”, - сказал эксперт Института избирательного права Владимир КОВТУНЕЦ.

Особенность документа, с его точки зрения, в том, что когда читать отдельные нормы, то “за исключением двух-трех они являются невинными”. А когда эти нормы, продолжил он, составить в комплексе, в совокупности, в целом, то “вырисовывается очень неприятная картина, которая отрицает принцип верховенства права, провозглашенный Конституцией, и принцип законности”.

Обобщая, эксперты назвали неконституционными и ограничивающими избирательные права граждан, нормы об отмене открепительных удостоверений, возможность включения граждан в список избирателей даже в день голосования и неоправданное увеличение залога для кандидатов в президенты с 500 тыс. грн. до 2,5 млн. грн.

Кроме этого, они указали на норму о праве голосовать за рубежом только тем, кто стоит на консульском учете, и отдельно – на чрезвычайно усложненную процедуру обжалования результатов голосования, что делает ее практически невозможной.

Все это, считают специалисты по избирательному законодательству, открывает чрезвычайно широкие угрозы фальсификаций и при таких условиях, как отметил В.КОВТУНЕЦ, “о действительно честных выборах речь идти не может”.

Именно поэтому, считают эксперты, парламент должен учесть дельные замечания В.ЮЩЕНКО и внести необходимые поправки.

К тому, что после преодоления президентского вето и вступления закона в силу депутаты, как обещают, внесут соответствующие изменения, эксперты относятся скептически.

По словам А.ЧЕРНЕНКО, ничего не мешает сделать это раньше – внести предложенные поправки и “проголосовать такими же ударными темпами, как принималась нынешняя редакция”.

Отвечая на вопрос, какая ситуация может возникнуть в случае признания Конституционным Судом ряда норм закона неконституционными, И.КОГУТ отметил, что тогда “мы получим очень дырявый закон”, который не будет регулировать целые разделы избирательной кампании.

А.ЧЕРНЕНКО, со своей стороны, добавил, что КС только выносит решение по соответствии Конституции, но не предлагает ничего взамен. По его словам, это должна сделать Верховная Рада. А если депутаты не урегулируют все вопросы до выборов, избирательная кампания, по его мнению, будет непрогнозируемой.

Во избежание подобной ситуации, считает В.КОВТУНЕЦ, КС мог бы признать весь закон неконституционным, и тогда выборы главы государства будут проводиться по закону 2004 года. Как считают эксперты, данный закон не совершенен, но намного лучше по сравнению с нынешней редакцией.

Как сообщал УНИАН, 24 июля 2009 года парламент принял Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, которые касаются выборов Президента Украины”. Документом предусматривается сокращение срока президентской избирательной кампании с 120 до 90 дней. Предусмотрено, что представление кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий (по одному человеку в одну избирательную комиссию от одного кандидата) вносится кандидатами на пост Президента, которые зарегистрированы в ЦИК. Для регистрации кандидаты в президенты вносят денежный залог в размере 2,5 млн. грн. Денежный залог возвращается только тем двум кандидатам, которые вышли во второй тур президентских выборов, остальным кандидатам этот денежный залог не возвращается и перечисляется в государственный бюджет.

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН сообщил, что 1 августа подписал и направил главе государства закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся выборов Президента Украины.

18 августа Президент Виктор ЮЩЕНКО применил право вето к Закону «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, которые касаются выборов Президента Украины».

21 августа планируется проведение внеочередной сессии парламента, на которой будут рассматриваться предложения главы государства к закону о президентских выборах.