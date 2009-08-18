Открытие дворца гетмана Разумовского состоится при участии Ющенко

В субботу, 22 августа, в Батурине состоится открытие восстановленного по инициативе Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО дворца последнего гетмана украинского казачества Кирилла Разумовского.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.

«Дворец является частью масштабного историко-культурного проекта, основанного Президентом в этом городе Черниговской области, который в XVII-XVIII веках был фактически столицей запорожского казачества и резиденцией пяти казацких гетманов», - отметила пресс-секретарь.

По ее словам, благодаря усилиям В.ЮЩЕНКО, с 2005 года на научной основе были разработаны и осуществлены проекты реставрации, и в настоящее время Батурин должен превратиться в один из туристических центров Украины. Уже сейчас каждые выходные дни его посещают около 2,5 тысяч туристов.

В соответствии с программой торжеств, после речи Президента по случаю открытия дворца состоится церемония вручения государственных наград ко Дню независимости и торжественный прием по этому поводу. Кроме того, в восстановленном дворце состоится концерт победителей Всеукраинского фестиваля кобзарского искусства имени Остапа Вересая - известного кобзаря, уроженца Черниговской земли.