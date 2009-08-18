Суд обязал новгородца вывести татуированную свастику

Мировой судья Новгородского района обязал местного жителя, имя которого не называется, избавиться от татуировки, выполненной в виде знака нацистской свастики. Об этом 17 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя новгородской прокуратуры.

По словам собеседника агентства, судья вынес такое решение, поскольку рисунок, изображающий один из символов нацизма, был нанесен "на внешней стороне ладони правой руки новгородца и был виден окружающим его людям".

Обладатель татуировки был признан в нарушении статьи 20.3 Кодекса об административных правонарушениях (пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). Также житель Новгородской области должен будет заплатить штраф в размере одной тысячи рублей.

Как отмечает "Газета" (GZT.RU), подобное решение принято впервые в истории российского судопроизводства. Признал ли житель Новгородской области свою вину в пропаганде нацистской символики, а также как скоро он намерен выполнить требование судьи и свести татуировку, неизвестно.

Лента.ру