В Нашей Украине считают, что сегодня объявлена война

Фракция «Наша Украина» считает, что антикризисная коалиция демонстрирует неуважение к законам, игнорируя решение суда и указ Президента о восстановлении Бориса ТАРАСЮКА в должности министра иностранных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании ВР заявил член фракции «Наша Украина» Вячеслав КОВАЛЬ.

Он отметил, что «фракция «Наша Украина» оставляет за собой право абсолютно всевозможными действиями восстановить справедливость, которую определил Шевченковский районный суд, которая выражена в Указе Президента Украины».

По словам депутата, в ситуации с Б.ТАРАСЮКОМ «антикризисная коалиция полностью показывает свое нутро». По мнению В.КОВАЛЯ, она демонстрирует «абсолютное неуважение к Президенту Украины, к украинским законам, к украинскому обществу».

В.КОВАЛЬ заявил, что этот инцидент - «абсолютно безответственный акт, направленный на эскалацию отношений на обострение политического кризиса, и однозначно с сегодняшнего дня объявлена война, которая не даст никакой стороне победы».

По его словам, эта война сделает невозможным осуществление желания украинского общества относительно хороших результатов, направленных, в первую очередь, на развитие экономики.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря Верховная Рада 247-мю голосами освободила Б.ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел.

Вчера Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом поручил Б.ТАРАСЮКУ продолжать исполнять обязанности министра иностранных дел Украины.

Шевченковский районный суд Киева принял решение приостановить действие постановления Верховной Рады об освобождении Б.ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел.

Сегодня министр Кабинета Министров Анатолий ТОЛСТОУХОВ не пропустил Б.ТАРАСЮКА на заседание правительства.