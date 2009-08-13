У Тимошенко опровергают планы посетить Москву: времени на шоу нет

Пресс-секретарь премьер-министра Украины Марина СОРОКА опровергает информацию о планах главы украинского правительства в августе посетить с рабочей поездкой российскую столицу и авиашоу Макс-2009.

Об этом УНИАН сообщила М.СОРОКА, комментируя сообщение российского издания “Коммерсантъ”.

“Юлия Владимировна получает много приглашений на международные конференции и другие мероприятия. Но она не собирается в ближайшее время посещать Москву”, - сказала М.СОРОКА.

Пресс-секретарь премьера сообщила, что до конца августа Ю.ТИМОШЕНКО планирует осуществить региональные рабочие поездки в Донецкую и Луганскую области, а также посетить Львов и Волынь. “Все свое время Юлия ТИМОШЕНКО тратит на то, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию в стране и преодолеть последствия мирового финансового кризиса. Времени на шоу у нее нет”, - подчеркнула М.СОРОКА.

Как сообщал УНИАН, сегодня, российская газета “Коммерсантъ” сообщила, что премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО намерена в августе посетить Москву. По данным российского издания, она планирует наведаться в Москву в этом месяце под предлогом посещения авиасалона МАКС.

Газета предположила, что именно этим объясняется то, что Ю.ТИМОШЕНКО не стала комментировать резкое заявление президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА в адрес Украины – в отличие от большинства кандидатов в президенты Украины.