Журналист заявляет об угрозах физической расправы

Журналист еженедельника "Лохвицкий край" (Полтавская область) 33-летний Сергей НИКОНОВ заявляет об угрозах физической расправы в свой адрес со стороны председателя Лохвицкого районного совета Владимира БОРИСЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН. об этом журналистам сообщил сам С.НИКОНОВ.

По его словам, соответствующее обращение он направил в органы МВД, СБУ и прокуратуру области.

В частности, в своем заявлении С.НИКОНОВ пояснил, что получил от главного редактора задание расследовать строительство объекта в селе Мельницы на берегу реки Сула.

Поводом для журналистского расследования стали жалобы местных жителей на то, что из-за строительных работ на берегу вода в реке стала мутной и они не могут купаться.

Свои наблюдения С.НИКОНОВ изложил в статье "На берегу Сулы будет жилой дом", в которой рассказал, что хозяином строящегося поместья будет В.БОРИСЕНКО, после чего услышал от него угрозы физической расправы.

В качестве доказательства угроз С.НИКОНОВ приложил к заявлению диктофонную аудиозапись с угрозами В.БОРИСЕНКО, в которых содержалось обещание отрубить голову и нецензурные выражения.

«Значит, я вот по-человечески говорю: значит, если ты про меня хоть слово где-нибудь напишешь, поверьте мне, 100 или 500 долларов найду всегда. Я откручу голову не … делать. Предупреждаю. Это не как председатель районного совета. Как БОРИСЕНКО. Если ты обо мне как о БОРИСЕНКО что-нибудь напишешь, голову откручу сразу. Надоело жить - давай. Поверь: у меня хватит власти, ума и денег это сделать», - такую расшифровку записи разговора распространил в СМИ начальник Главного управления информационной и внутренней политики Полтавской облгосадминистрации Олег ПУСТОВГАР.

Кроме того, в пресс-анонсе, распространенном среди полтавских СМИ, говорится, что детали разговора В.БОРИСЕНКО с С.НИКОНОВЫМ журналисты смогут узнать в пятницу, 14 августа, на пресс-конференции. На мероприятии прозвучит диктофонная запись диалога.

Сам В.БОРИСЕНКО в интервью УНИАН заявил, что не угрожал журналисту и не применял по отношению к нему каких-либо нецензурных выражений.

«Кстати. Сегодня с утра мы с ним в присутствии СБУ встречались. Поговорили. Он обещал дать мне послушать эту запись, но так и не принес. Что на той записи у него, мне неизвестно. И вообще, мне непонятно, откуда возник его скандал. Наши дороги с ним до этого времени не пересекались», - сказал В.БОРИСЕНКО.

Начальник ГУ МВД в Полтавской области Михаил ЦЫМБАЛЮК сообщил журналистам, что взял под личный контроль данное заявление С.НИКОНОВА.