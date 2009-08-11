У Ющенко особо выделили слова Медведева про газ

Заявление Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА относительно украинско-российских отношений является сигналом к возможному использованию Россией «газового рычага» в ходе президентской избирательной кампании в Украине, считают в Секретариате Президента Украины.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН заявил представитель Президента по вопросам международной энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

«Я бы очень не хотел, чтобы в придачу к другим нечестным бюллетеням добавился еще мощный газовый избирательный бюллетень. Но тональность поведения российской стороны в последние полгода дает основания переживать за такое развитие событий», - сказал он.

Относительно содержания заявления Президента РФ в части сотрудничества в энергетической сфере Б.СОКОЛОВСКИЙ выразил удивление «абсолютно оторванной от реалий трактовкой».

«То, что касается части энергобезопасности - абсолютно искаженные, на мой взгляд, вещи, которые не красят ни Президента России, ни Российскую Федерацию в целом. Поскольку идет какая-то оторванная от реалий трактовка, в частности, угроз по газотранспортной системе», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

В этой связи он отметил, что в январе текущего года Украина показала всему миру, что технологическое состояние ее газотранспортной системы соответствует всем необходимым международным критериям.

Кроме того, Б.СОКОЛОВСКИЙ напомнил, что в марте Украина и Евросоюз подписали совместное заявление о планах модернизации украинской ГТС, в котором закреплена возможность участия в этом процессе всех заинтересованных партнеров.

В этой связи он отметил, что до настоящего времени российская сторона не проявила официальной практической заинтересованности в участии в данном проекте. «С российской стороны пока что одни разговоры. Или они не готовы, или они боятся. Хотя я убежден, что российские технологии не хуже европейских. Возможно, у россиян не хватает технологической отваги», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Как сообщалось, в частности, в обращении Д.МЕДВЕДЕВА к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО говорится: «…складывается впечатление, что в Киеве последовательно добиваются разрыва сложившихся экономических связей с Россией, в первую очередь в области энергетики. В результате под угрозу поставлено стабильное использование нашими странами фактически единой газотранспортной системы, обеспечивающей энергетическую безопасность России, Украины, многих европейских государств. Несмотря на наши многочисленные обращения на различных уровнях, практически ничего не сделано для того, чтобы прекратить нарушение имущественных прав российских инвесторов на Украине. Всё это существенно подрывает некогда прочный экономический фундамент двустороннего партнёрства».