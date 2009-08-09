Новый виток конфликта вокруг монастыря в Киеве

В Свято-Троицком Китаевском монастыре заявляют о захвате неизвестными помещений, принадлежащих обители.

Об очередном имущественном конфликте, произошедшем 8 августа на территории Свято-Троицкого Китаевского мужского монастыря, сообщил УНИАН наместник монастыря архимандрит ПРОХОР (КОСТЮЧЕНКО).

По его словам, на территории, принадлежащей монастырю, собралась группа неизвестных, которая провела митинг, и “при поддержке правоохранительных органов совершила самозахват помещения по адресу ул. Китаевская, 32/5, где проживает братия обители, - двое монахов”.

При этом отец ПРОХОР отметил, что представителям монастыря не были предъявлены никакие документы.

Как отметил священнослужитель, “неизвестные с помощью болгарки вырезали двери и буквально ворвались в помещение”. Отец ПРОХОР объяснил, что “в это время братия монастыря была занята своими непосредственными обязанностями. Узнав о том, что происходит, монахи хотели прекратить бесчинство”. Но, как отметил о.ПРОХОР, «мы приняли решение не вступать в конфликт».

“Место события окружили люди, проживающие на территории монастыря. На просьбу объяснить, что происходит, монахам предложили обращаться в правоохранительные органы, в частности в суд. В это время в помещение по адресу ул. Китаевская, 32/5, были вставлены другие двери, несмотря на то, что там продолжает находиться имущество братии Свято-Троицкого Китаевского мужского монастыря”, - сказал священнослужитель.

Он подчеркнул, что теперь братию не пускают в помещение.

Наместник также сказал, что сейчас на территории монастыря незаконно, по его словам, проживают люди, которые, по его предположению, арендуют жилье у жителей, имевших прописку до того, как комплекс был передан государством в собственность монастыря.

Он напомнил, что «в 2002 году по решению Кабинета министров весь имущественный комплекс вместе с наземными и подземными коммуникациями был передан монастырю. Есть все документы с гербовыми печатями. Люди, которые проживали здесь до решения правительства, получили квартиры, и, по-видимому, сдают имеющееся здесь жилье в аренду”. По его словам, “появляются новые жители, мы их не трогаем, подали в суд и ожидаем его решения”.

Как сказал наместник монастыря, те, кто срезал двери, не идут на контакт с представителями монастыря, не общаются и ничем не мотивируют свои действия. «Мы расцениваем это как беззаконие. При наличии документов нам говорят, что мы не имеем прав», - подчеркнул он и добавил, что монастырь призывает представителей власти Украины вмешаться в ситуацию и, в конце концов, прекратить это бесчинство.

Относительно помещения по ул. Китаевская, 32/5 наместник монастыря уточнил, что раньше по этому адресу проживала женщина, после ее смерти - полгода назад - за ее имуществом никто не обратился и оно хранится на территории обители, в правоохранительные органы были переданы соответствующие документы, согласно которым родственникам умершей предлагалось забрать имущество. Но, по словам наместника монастыря, за имуществом никто не обращался. Также отец ПРОХОР сообщил, что была создана специальная комиссия при участии родственников умершей и участкового инспектора. После оформления соответствующего акта-описания имущества в доме был сделан капитальный ремонт, и в него вселилась братия монастыря, которая, по его словам, имеет соответствующую регистрацию по данному адресу.

Возникший сегодня конфликт, очевидно, был инициирован, как допустил священнослужитель, сыном умершей женщины, который решил предъявить имущественные претензии монастырю. «Милиция нам сказала, что у этого мужчины есть прописка, в таком случае мы предложили ему жить с братией. Такой ход дела его не устроил», - сказал отец ПРОХОР.

Между тем некоторые СМИ сегодня сообщили, что жители Китаевской пустыни обвиняют монахов Свято-Троицкого мужского монастыря в захвате дома 20-летнего юноши. По их словам, юношу сразу после похорон его матери в декабре 2008 года монахи “выбросили из дома вместе с вещами”.

Война за пустынь длится с 90-х годов. В 2002 году монастырю решениям Кабмина был передан весь монастырский целостный комплекс, в том числе жилые дома. Но уже через несколько месяцев районный совет восстановил справедливость в другую сторону и вернул дома в коммунальную собственность.

Вместе с тем в монастыре уверенны, что решение районного совета не может упразднить постановления Кабмина. По словам церковнослужителей, о жилье для проживающих в домах должно позаботиться государство.

См. также "Патриарха Кирилла попросят повлиять на Свято-Троицкий монастырь" и "Митрополит Владимир выслушал, что делается в Китаевской пустыни".