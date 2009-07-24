Митрополит Владимир выслушал, что делается в Китаевской пустыни

Инициативная группа жителей Голосеевского района г. Киева и представители Благотворительного фонда «Помощь одаренным детям», которые считают себя пострадавшим от неправомерных действий по захвату земельных участков руководством Свято-Троицкого мужского монастыря (Китаевская пустынь), провели сегодня акцию протеста в Киево-Печерской Лавре.

Пикетирование было направлено на то, чтобы привлечь к проблеме внимание Предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата Митрополита ВЛАДИМИРА, сообщил УНИАН адвокат Александр ДАНИЛЮК, который представляет интересы Благотворительного фонда «Помощь одаренным детям» и жителей Голосеевского района.

По его словам, во время акции состоялось активное общение с мирянами и духовенством, которые в большинстве оказались информированными об обстоятельствах дела и выразили свою поддержку участникам пикетирования.

Представителей инициативной группы в своей резиденции лично принял Митрополит ВЛАДИМИР, ознакомился с их письмом-ходатайством, на котором сделал собственноручное предписание и благословил на решение проблемы законным путем, сообщил А.ДАНИЛЮК.

По словам адвоката, по окончании акции было подготовлено и передано в прокуратуру Киева заявление о преступлении с требованием возбудить уголовное дело по ст.197-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает уголовное наказание за самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство.

Протестующие также приняли решение не прекращать публичных акций, и следующее пикетирование начать в 9.00 27 июля на Владимирской горке во время пребывания там главы Русской православной церкви Патриарха КИРИЛЛА с целью передать Предстоятелю РПЦ свои требования.

Как сообщал УНИАН, 23 июля в Киеве, возле Свято-Троицкого мужского монастыря (Китаевская пустынь), состоялась акция протеста. Ее участники осудили незаконное силовое завладение представителями монастыря 25,5 га земли, которая находится в официальном землепользовании Киевской овощной фабрики. Согласно официальному заявлению о намерениях между фабрикой и Благотворительным фондом «Помощь одаренным детям», на этой территории должен был быть построен детский центр внешкольного досуга. Конфликт, который развивался больше года, перешел в решающую фазу, когда в мае представители монастыря при поддержке вооруженной охранной структуры захватили чужую земельную собственность, завели туда тяжелую строительную технику и начали капитальные работы по возведению кирпичных заборов и фундаментов под неизвестные объекты. Из источников, информированных о планах монастырского руководства, стало известно, что на захваченных территориях строится автостоянка и обустраивается территория под кладбище (по действующим санитарно-гигиеническим нормам, кладбища там быть не может), на других участках планируют строить жилищные и хозяйственные объекты.