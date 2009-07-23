Патриарха Кирилла попросят повлиять на Свято-Троицкий монастырь

Представители предприятия “Киевская овощная фабрика” и Благотворительного фонда «Помощь одаренным детям» будут просить Предстоятеля Русской православной церкви Патриарха Московского Кирилла повлиять на представителей Свято-Троицкого мужского монастыря в Киеве (Китаевская пустынь), которые незаконно завладели землей упомянутой фабрики, на которой должен был быть построен центр внешкольного досуга детей.

Об этом УНИАН сообщили представители указанных организаций, которые сегодня провели акцию протеста возле Китаевской пустыни в Киеве.

Участники акции решили обратиться к Патриарху с жалобой и ходатайством и осудили незаконное силовое завладение представителями монастыря, принадлежащего к Украинской православной церкви Московского патриархата, 25,5 га земли, которая находится в официальном землепользовании Киевской овощной фабрики.

В соответствии с официальным заявлением о намерениях между фабрикой и Благотворительным фондом «Помощь одаренным детям», на этой территории должен был быть построен детский центр внешкольного досуга.

По словам протестующих, конфликт, который продолжается больше года, перешел в фазу заострения, когда представители монастыря захватили земельную собственность, завезли туда тяжелую строительную технику и начали капитальные работы по строительству кирпичных ограждений и фундаментов под неизвестные объекты, а также выставили негосударственную охрану.

Из источников, информированных о планах монастырского руководства, стало известно, что на захваченных территориях строится автостоянка и обустраивается территория под кладбище (по действующим санитарно-гигиеническим нормам кладбища там быть не может), кроме того, на некоторых других участках планируется построить жилищные и хозяйственные объекты.

Пострадавшие от этих незаконных действий также проведут 24 июля акцию протеста и брифинг для представителей СМИ в Киево-Печерской Лавре, чтобы привлечь к этой проблеме внимание Митрополита Владимира (Сабодана), и будут требовать от него как от Предстоятеля УПЦ МП лично вмешаться в ситуацию и остановить противоправные действия представителей Свято-Троицкого мужского монастыря.