Ющенко: все вопросы, касающиеся Зурабова, решены

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подтверждает предоставление агремана на нового Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Украине.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, об этом он сказал сегодня во время пресс-конференции в Одесской области.

В частности, В.ЮЩЕНКО отметил, что Украина конструктивно настроена в дипломатических отношениях с Россией. Он сообщил, что украинской стороной согласовано агреман на назначение нового Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Украине (Михаила ЗУРАБОВА – УНИАН).

«Все вопросы, которые касаются назначения и пребывания посла, решены. Я не вижу в этом каких-то проблем государственного уровня», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня некоторые СМИ сообщили, что В.ЮЩЕНКО согласился с назначением Михаила ЗУРАБОВА Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Украине и подписал агреман.

Назначение М.ЗУРАБОВА послом РФ в Украине было одобрено профильными комитетами Государственной думы и Совета Федерации РФ в конце июня. Уже 26 июня Россия направила в Украину официальный запрос о получении агремана для М.ЗУРАБОВА.

По негласным дипломатическим правилам, кандидатура посла в то или иное государство согласовывается не более 36 дней, причем в большинстве случаев дипломат получает агреман уже через 1-2 недели. Однако по неизвестным причинам процедура одобрения Киевом кандидатуры М.ЗУРАБОВА затянулась.

Виктор ЧЕРНОМЫРДИН, который работал послом РФ в Украине с 2001 года, 11 июня был освобожден от должности и назначен советником Президента России.

М.ЗУРАБОВ с 1998-го по 1999 год был советником Президента РФ, в 1999-2004 годах - председателем правления Пенсионного фонда, а 9 марта 2004 года он был назначен министром здравоохранения и соцразвития. М.ЗУРАБОВ был отправлен в отставку с должности министра 24 сентября 2007 года. Вновь назначен советником Президента РФ 13 мая 2008 года.