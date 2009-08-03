Турчинов объяснил, почему Тимошенко не согласится на Януковича-премьера

Президент и премьер-министр должны быть идеологическими единомышленниками и принадлежать к одной политической команде, чтобы восстановить вертикаль власти и управляемость Украиной, дать результат для людей, поэтому, заказные публикации о том, будто будущий Президент Юлия ТИМОШЕНКО согласится на премьерство Виктора ЯНУКОВИЧА, не отвечают действительности и являются предвыборными технологиями Партии регионов и других оппонентов БЮТ.

Об этом заявил один из лидеров Блока Юлии Тимошенко Александр ТУРЧИНОВ в эксклюзивном интервью УНИАН, комментируя соответствующие публикации в некоторых СМИ.

По его мнению, «настоящие авторы подобных дезинформационных материалов ставят себе целью посеять недоверие к Юлии ТИМОШЕНКО со стороны ее избирателей и подыграть ЯНУКОВИЧУ».

Реальность же, заявил А.ТУРЧИНОВ, “заключается в том, что выбор во время президентской кампании будет именно между Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧЕМ, и именно между ними будет продолжаться жесткая борьба. Именно они являются настоящими конкурентами, а остальные – будут выступать фоном, отбирая голоса у одного или у другого кандидата”.

«После победы на президентских выборах ТИМОШЕНКО будет усиливать существующую коалицию тех политических сил, которые не встали на путь дезертирства, не испугались взять на себя ответственность за ситуацию в стране в беспрецедентно сложных условиях мирового экономического кризиса, который так больно зацепил и Украину, - сказал А.ТУРЧИНОВ. - Формирование действенной, сильной власти – залог реализации стратегических программ и антикризисных мер, поэтому торг за должность премьера является неуместным».