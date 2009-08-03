Мало осталось романтиков, которые верят в ПРиБЮТ?

Фракция БЮТ не ведет никаких переговоров о формировании коалиции с Партией регионов как до выборов Президента Украины, так и после.

Об этом корреспонденту УНИАН заявил народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО, комментируя информацию в СМИ о якобы подобных переговорах.

Депутат отметил, что ни у кого нет сомнений в нереальности создания коалиции между БЮТ и Партией регионов до выборов Президента. «Мало осталось и романтиков, которые верят в такое объединение после президентских выборов», - сказал он.

По словам В.ПИСАРЕНКО, после президентских выборов новому главе государства придется искать взаимопонимание с большинством политических сил в парламенте, поскольку для существенных реформ необходима будет поддержка конституционного большинства. В то же время, отметил депутат, такая поддержка не означает создание новой коалиции, а лишь синхронное голосование по ряду важных вопросов.

В.ПИСАРЕНКО также отметил, что объединение усилий в Верховной Раде может возникнуть и вокруг проведения конституционной реформы. «Но будет ли это новая коалиция или просто поддержка большинством депутатов нового Президента - говорить пока рано», - сказал он.

Также В.ПИСАРЕНКО опроверг информацию, что между первым и вторым туром выборов состоится договоренность между Юлией ТИМОШЕНКО и Виктором ЯНУКОВИЧЕМ по принципу "победитель – Президент, проигравший – премьер". «Вряд ли такие договоренности вообще возможны», - сказал он. По словам депутата, пока нет ни одного аргумента для того, чтобы в случае победы Ю.ТИМОШЕНКО на президентских выборах В.ЯНУКОВИЧ смог занять кресло главы правительства.

Сегодня, 3 августа, в СМИ появилась информация, что несмотря на провал переговоров о коалиции Партии регионов и БЮТ, контакты между двумя силами не прерываются.

"В первую очередь, идет разговор о ротации состава Конституционного Суда, который на выборах может работать на ЮЩЕНКО, что не выгодно ни ТИМОШЕНКО, ни ЯНУКОВИЧУ", - сообщил источник в БЮТ газете «Сегодня». Однако, по словам источника, «у межфракционной группы во главе с ПОРТНОВЫМ и первым вице-спикером, "регионалом" Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ (и стоящим за ними Виктором МЕДВЕДЧУКОМ) есть и более масштабная задача: обеспечить выход во второй тур лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА и премьера Юлии ТИМОШЕНКО. Тогда, по замыслу, между первым и вторым туром состоится договоренность по принципу "победитель – Президент, проигравший – премьер" (естественно, с созданием ПРиБЮТ). Проект ПОРТНОВА-ЛАВРИНОВИЧА якобы пользуется поддержкой значительной части бизнесменов в обеих фракциях, ибо позволяет избежать продолжения битвы за власть в 2010 году. Правда, источник говорит о том, что ЯНУКОВИЧ не дал пока добро на эту схему. В его окружении сильны позиции людей (в частности, Сергея ЛЕВОЧКИНА и Юрия БОЙКО), которые предлагают ему после победы не договариваться с БЮТ, а перетянуть на себя большинство Рады или просто ее распустить».