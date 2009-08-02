В 51 населенном пункте Украины проходят досрочные выборы

В 23 областях Украины начались досрочные местные выборы.

48 населенных пунктов избирают сельских или поселковых председателей, в одном селе избирают депутатов сельского совета, а три города: Рожище (Волынская обл.), Малин (Житомирская обл.) и Токмак (Запорожская обл.) избирают городских председателей, сообщили УНИАН в пресс-службе партии “Единый Центр”.

В 8.00 все избирательные участки открылись и начали работу. Нарушения незначительные: в Донецкой области на одном из участков не все избиратели могут найти себя в списках для голосования, а на другом – председатель УИК намерен выдавать бюллетени не только по паспортам, но и по военным билетам, сообщили в “ЕЦ”.

“Единый Центр” выставил наибольшее среди всех политических сил количество кандидатов - 45. Партия регионов представила 24 кандидата на должности местных председателей, БЮТ - 17, Народная партия – 14, НСНУ – 9, КПУ - 7, СПУ – 6, ВО "Свобода" – 4, СДПУ (о) – 2, "Возрождение", Аграрная партия Украины, Союз левых сил – по 1 кандидату. Другие политические силы участия в местных выборах не берут. 133 кандидата не относятся ни к одной политической силе.