Тигипко планирует создать партию с идеологией нового лейборизма

Сергей ТИГИПКО планирует построить новую партию с идеологией нового лейборизма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО заявил сегодня на пресс-конференции в Кировограде.

По его словам, партия будет формироваться по нестандартным принципам.

«Во-первых, в аппарате не должны работать члены партии. Во-вторых, все должны платить членские взносы. В-третьих, максимальное количество голосований должно проходить в тайном режиме. Также нужна система нескольких уровней членства в партии: кто лучше будет работать, приведет в партию больше новых людей, тот попадает в Верховную Раду. У кого хуже показатели – идет работать в местные органы самоуправления», - сообщил С.ТИГИПКО.

Он отметил, что будет предлагать партии идею нового лейборизма. «Это значит, что работаем по принципам капитализма, а разделяем - по принципам социализма», - сказал он.

С.ТИГИПКО также сообщил, что не видит в своей будущей президентской команде сегодняшних «политических тяжеловесов».

«Им в моей команде не будет места. Те имена, которые могу назвать, ничего вам не дадут, но впоследствии их обнародую. Будут люди, в том числе и из Кировоградской области», - сообщил С.ТИГИПКО.

Среди нынешних политиков он отдельно выделил Александру КУЖЕЛЬ и Тараса ЧОРНОВИЛА. «Честные, порядочные люди, незапятнанные, которые работают на великую страну, других фамилий пока назвать не могу», - сказал С.ТИГИПКО.