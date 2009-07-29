Тимошенко объяснила, что ее не устраивает в задержании Пукача

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обвиняет силовые структуры в многолетней бездеятельности для задержания генерала Алексея ПУКАЧА, разыскиваемого в рамках уголовного дела по факту убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Силовые структуры взяли человека, который, по сути дела, от них не прятался. Именно поэтому, мне кажется, силовые структуры, которые 9 лет бездействовали, делают эти дела, к сожалению, которые касаются расследования дела Георгия Гонгадзе, каждый раз под какие-то политические события. Вот это меня не устраивает», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В тоже время премьер-министр рассчитывает, что А.ПУКАЧ в ходе дачи показаний назовет реальных заказчиков убийства. «То, что он будет отвечать по закону, и то, что будут отвечать за свои преступления все заказчики, – я на это очень и очень надеюсь. Я надеюсь, что его в очередной раз не выпустят, а заказчиков в очередной раз не «прокрышуют». Такое мое отношение к этому», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, обвиняемый по делу Г.Гонгадзе бывший начальник Главного управления уголовного розыска Департамента внешнего наблюдения МВД А.ПУКАЧ находился в розыске с 2005 года.

Он был задержан 21 июля с.г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области.

После его задержания заместитель председателя СБУ Василий ГРИЦАК сообщил, что А.ПУКАЧ назвал заказчиков убийства Г.Гонгадзе и пообещал показать следователям место, где находится голова журналиста.

Вместе с тем 23 июля адвокат А.ПУКАЧА Сергей ОСЫКА, ссылаясь на слова своего подзащитного, заявил, что А.ПУКАЧ не называл следствию заказчиков убийства Г.Гонгадзе.