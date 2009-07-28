Тимошенко среди ночи поехала поздравлять митрополита Владимира

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО вчера поздно вечером поздравила предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата ВЛАДИМИРА с днем Ангела – днем памяти святого равноапостольного великого князя Владимира.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-офисе УПЦ, Ю.ТИМОШЕНКО прибыла в резиденцию митрополита ВЛАДИМИРА с большим букетом белых роз около 24.00, чтобы иметь возможность первой поздравить его.

По данным в пресс-офиса УПЦ, Ю.ТИМОШЕНКО назвала митрополита ВЛАДИМИРА истинным пастырем и духовным отцом украинского народа и пожелала главе УПЦ многая лета.

Также премьер-министр Украины обсудила с предстоятелем Украинской православной церкви вопрос статуса религиозного образования в Украине, преподавание «Христианской этики» в школах и вопрос реституции церковного имущества.

Как сообщал УНИАН, также вчера ночью состоялась встреча Ю.ТИМОШЕНКО с Патриархом Московским и всея Руси КИРИЛЛОМ. В частности, они обсудили отношения между Церковью и государством, вопросы духовного возрождения и возвращения наших народов к христианским ценностям, проблемы православия в Украине.

Встреча главы правительства с Предстоятелем Российской православной церкви состоялась в Киево-Печерской Лавре.