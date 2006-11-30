За что увольнять Тарасюка? За НАТО, за Януковича, за Россию

Народные депутаты от партии регионов Леонид КОЖАРА, Тарас ЧОРНОВИЛ, Василий КИСЕЛЕВ и от КПУ Игорь АЛЕКСЕЕВ хотят уволить Бориса ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел не за развал дипломатической службы, а за НАТО и едва ли не сорванный визит премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в США.

Об этом свидетельствует пояснительная записка к зарегистрированному ими сегодня утром проекту постановления, текст которого содержится на официальном сайте Верховной Рады.

«Несмотря на то, что одним из пунктов Универсала установлен порядок вступления в НАТО через всеукраинский референдум, Министр иностранных дел ТАРАСЮК Б.И. постоянно утверждает, что Украина вступит в НАТО уже в 2007 году”, - отмечается в пояснительной записке к проекту постановления №2629.

В записке отмечается, что такие заявления, а также “безответственное отношение (министра – УНИАН) к исполнению своих функциональных обязанностей” повлекли обострение отношений с Российской Федерацией, а также целый ряд экономических неурядиц в государстве.

Авторы записки не уточняют, о каких именно неурядицах идет речь.

Кроме того, депутаты отмечают, что, учитывая, “что деятельность министра иностранных дел препятствует деятельности Кабинета Министров Украины, в частности во время подготовки официального визита Премьер-министра Украины в Соединенные Штаты Америки” они считают, что его дальнейшее пребывание этой должности нанесет значительный ущерб национальным интересам Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня один из авторов проекта постановления Тарас ЧОРОНОВИЛ сообщил в разговоре с корреспондентом УНИАН о том, что главная причина представления постановления заключается в развале Б.ТАРАСЮКОМ дипломатической службы.

28 ноября МИД Украины направило ноту посольству США, в которой сообщал о перенесении визита В.ЯНУКОВИЧА в США, запланированного на 3-7 декабря. Причина для направления ноты заключалась в том, что Кабмин не смог в установленный указом Президента Украины от 13 ноября срок принять директивы украинской делегации на переговоры. После того, как 29 ноября соответствующие директивы были одобрены правительством и утверждены Президентом, первый заместитель главы Секретариата президента Арсений ЯЦЕНЮК заявил, что формально вопрос о переносе поездки снят.