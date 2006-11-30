Кто из БЮТовцев дважды проголосовал за отставку Луценко (список)

Голосование фракции БЮТ за кабминовский проект постановления об отставке министра внутренних дел Юрия Луценко стало значительно меншим сюрпризом, чем голосование по документу, которым премьеру Виктору Януковичу предлагалось внести кандидатуру Луценко на увольнение.

Все-таки во второй раз фракция БЮТ не обеспечила антикризисной коалиции результативного голосования. После обещаний Олександра Турчинова на следующий день обязательно разобраться с отступниками и череды заявлений с требованиями исключить их из БЮТ, лишь 11 “тимошенковцев” высказались в пользу отставки Луценко.

Александр и Сергей Буряки, Тариел Васадзе, Инга Вершинина, Михаил Гладий, Александр Един, Василий Хмельницкий, Максим Луцкий, Евгений Сигал и Александр Шепелев не испугались ни Турчинова, ни предстоящего исключения из БЮТ.

На Сергея Полищука, Игоря Рыбакова, Юрия Трындюка, Андрея Веревского, Павла Костенко, Павла Лебедева, Владимира Олийныка и Валерия Шаманова «увещевания» Турчинова подействовали. Их голосов антикризисной коалиции не хватило.

Интересно, что ряды проголосовавших «за» во время окончательного голосования БЮТовцев пополнились новым лицом – Дмитрием Крючковым.