Сегодня Ющенко встретится с главой Российской православной церкви

С 27 июля по 5 августа к Украине осуществит визит архипастыря предстоятель Российской православной церкви Патриарх Московский КИРИЛЛ.

Как сообщает официальный сайт Президента Украины, в понедельник, 27 июля, планируется встреча главы Украинского государства Виктора ЮЩЕНКО с Патриархом КИРИЛЛОМ и членами Священного синода РПЦ.

В ходе встречи планируется обсудить вопросы государственно-церковных отношений, внутренние проблемы единства украинского православия в контексте межправославного диалога, начатого в прошлом году во время празднования 1020-летия Крещения Киевской Руси.

Встреча должна состояться в канун праздника равноапостольного князя Владимира и Дня Крещения Руси-Украины.

После встречи В.ЮЩЕНКО с Патриархом КИРИЛЛОМ и членами Священного синода РПЦ состоится возложение венков главой государства и Предстоятелем Российской православной церкви к Могиле Неизвестного солдата и горшков со свечами - к Мемориалу памяти жертв Голодомора 1932 -1933 годов в Украине.