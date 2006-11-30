Регионы и бютовцы проголосовали за будущую отставку Луценко

Верховная Рада Украины приняла постановление, которым предусмотрено обратиться к премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ относительно освобождения Юрия ЛУЦЕНКО от должности министра внутренних дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 232 из 424 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

За данное решение не голосовали почти в полном составе (один) фракция СПУ и фракция «Наша Украина» («за» только два народных депутата).

В то же время за постановление проголосовали 18 членов фракции БЮТ. В полном составе голосовали фракция КПУ и фракция Партии регионов.

Ранее Турчинов заявлял, что его фракция голосовать за отставку министра не будет.