Раде рассказали, что действия ЧФ РФ превращают Украину в мишень

Украинская народная партия требует созыва внеочередной сессии для пересмотра условий базирования Черноморского флота России, поскольку российская сторона не выполняет двустороннего соглашения 1997 года.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, заявил первый командующий ВМФ Украины, вице-адмирал, председатель Совета старейшин Украинской народной партии Борис КОЖИН, комментируя отказ руководства ЧФ РФ предоставить для осмотра четыре самолета, принадлежащие российским военным, на предмет возможности использования на них ядерных боеприпасов.

По словам Б.КОЖИНА, «соглашением от 1997 года предусматривается, что военные корабли и самолеты не могут нести на борту ядерное оружие». «Потенциальное наличие такого оружия на объектах ЧФ РФ в Крыму ставит под угрозу национальную безопасность Украины», - убежден Б.КОЖИН. По мнению вице-адмирала, «Украина в таком случае может стать потенциальной мишенью для всех государств, с которыми у России будут возникать конфликтные ситуации». «Именно поэтому предусмотрен контроль относительно этого с украинской стороны», - отметил Б.КОЖИН и добавил: «Нарушения условий базирования со стороны ЧФ РФ уже стали привычными». По его мнению, «только решительные действия украинской власти могут положить этому конец, - речь идет о жестких мерах, вплоть до ускорения выведения ЧФ РФ из Крыма». «Такое решение может принять только парламент, поэтому УНП требует созыва внеочередной сессии», - отметил Б.КОЖИН.

Как сообщал УНИАН, 16 июля представители Морской авиации ЧФ РФ отказались предоставить членам комиссии Министерства обороны Украины самолеты для проверки на предмет возможности использования ядерных боеприпасов. Об этом идет речь в акте проверки самолетов Су-24 (фронтовой бомбардировщик – УНИАН) Морской авиации Черноморского флота Российской Федерации, которые находятся на аэродроме «Гвардейский» в Крыму. Осмотр российских самолетов проводился на основании двустороннего «Протокола о порядке проведения замены боевых самолетов морской авиации Черноморского флота Российской Федерации типа Су-17 самолетами типа Су-24».

По данным акта, комиссия осмотрела 17 самолетов Су-24. При этом, отмечается в документе, еще 4 боевых самолеты типа Су-24МР (самолет-разведчик на базе Су-24 – УНИАН) российские военные для проверки украинским верификаторам предоставить отказались. В акте комиссии отмечается, что «самолеты Су-24МР и боеприпасы на запрос украинской стороны не предоставлялись. Позиция российской стороны заключается в том, что проверка разведоборудования Су-24МР и проверка боеприпасов не предусмотрены протоколом».

Однако, как пояснил военный эксперт, руководитель проекта «Флот 2017» Дмитрий ТИМЧУК, в 1999 году РФ выразила желание провести замену самолетов Су-17 самолетами Су-24, которые дислоцировались на украинском аэродроме «Гвардейский» в Крыму. По его словам, во время этой замены у украинской стороны возник вопрос относительно законности пребывания на территории Украины разведывательных самолетов, ведь в протоколе речь идет только о самолетах Су-24, а не об их разведывательной модификации Су-24МР. «Тогда представители ЧФ РФ объяснили, что данный тип авиационной техники относится к самолетам Су-24, и не противоречит положениям протокола», - сказал Д.ТИМЧУК. «С учетом того, что в 1994 году Украина присоединилась к Договору «О нераспространении ядерного оружия», наше государство взяло на себя обязательство не владеть ядерным оружием и не размещать его на своей территории. Именно в связи с этим в протоколе конкретно оговорено, что украинская сторона имеет право дважды в год осуществлять проверку самолетов Су-24 на предмет отсутствия на них оборудования для возможного применения ядерных боеприпасов», - сказал эксперт. Относительно самолетов-разведчиков, то, по мнению Д.ТИМЧУКА, в случае проведения на Су-24МР работ, связанных с переоборудованием системы авиационного вооружения, их можно использовать в качестве носителя ядерного оружия.